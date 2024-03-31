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Военные показали “подземный город” в ЛНР для бойцов с передовой

Военные показали “подземный город” в ЛНР для бойцов с передовой

Подземные сооружения рассчитаны на безопасное проживание и восстановление солдат после боя.В ЛНР силами военных сил построен подземный город, рассчитанный на отдых и восстановление бойцов, вернувшихся с боевых действий.

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