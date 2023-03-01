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Гурьянов дебютировал за «Монреаль»: 6 бросков, 1 хит, 3 потери и «+1» за 17:02 с «Сан-Хосе»

Денис Гурьянов дебютировал за «Монреаль». Форвард, на днях выменянный канадским клубом у «Далласа», принял участие в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сан-Хосе».

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