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Жителям Уссурийска представят современные образцы техники военной полиции ВВО

Жителям Уссурийска представят современные образцы техники военной полиции ВВО

Форум пройдет на восьми демонстрационных площадках, развернутых в местах дислокации соединений и воинских частей общевойсковой армии ВВО в Приморском и Хабаровском краях.

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