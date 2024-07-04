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«Страсти» назвали гонорар Анны Asti за корпоратив

«Страсти» назвали гонорар Анны Asti за корпоратив

Певица Анна Asti раскрыла размер своего гонорара за выступление на закрытом мероприятии. Согласно сообщению сайта «Страсти», артистка требует от 9,5 миллионов рублей за свое появление на частном празднике.

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