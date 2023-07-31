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Николай Карполь может завершить карьеру тренера после следующего сезона

С 1969 года Карполь возглавляет женский клуб «Уралочка». 85-летний специалист вошел в Книгу рекордов России как тренер с наибольшим стажем в одном спортивном клубе (49 лет и 8 месяцев).

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