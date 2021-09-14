Тайная доктринаПолитикаЛев и Ян Сапеги: архитекторы «Смутного Времени» России. А ведь могло получиться...Исторические наперстки Лев и Ян Сапеги: архитекторы «Смутного Времени» России. А ведь могло получиться.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов«Следуйте своей природе. Я не даю советов. Никогда в своей жизни ни на одно мгновение я не думал, что кто-нибудь должен соответствовать моим идеям. Я делюсь своими мыслями, я делюсь своим опытом — не для того, чтобы вы становились неким идеалом, я делюсь с вами, как с попутчиками. Возможно, вы найдете, что это созвучно вам. Возможно, вам вдруг придет в голову, что это очень естественно для вас, вы осознаете, что вы не понимали этого раньше. Но тогда это не будет моим представлением. Это будет вашим собственным представлением, которое вы раньше не осознавали. Я делюсь своими представлениями с вами, не для того, чтобы превратить вас в некие прототипы, но чтобы дать вам представление о своей собственной природе. Я знаю себя, я знаю свою природу; я знаю, что все мои доброжелатели, мои родители, мои учителя, мои профессора, мои друзья пытались изо всех сил сделать из меня что-то другое. И я безмерно благодарен существованию за то, что я никогда никого не слушал, а просто следовал за своим собственным внутренним голосом. Мне было все равно, приведет ли он меня в ад или в рай, потому что мне кажется, что, если моя природа приводит меня в ад, то, возможно, именно это и есть место, к которому я принадлежу. На небесах я буду аутсайдером, я буду чувствовать себя непригодным. Куда бы ни привела меня моя природа – это и есть место, которое может дать мне чувство радости и ощущение, что жизнь имеет огромное значение, что она имеет огромное величие; что чудом является просто вдох и выдох, что ничто не может быть более совершенным, чем достижение кульминации своей собственной природы. Избегайте людей, дающих советы — их столько вокруг, что независимо от того, просите ли вы у них совета или нет, они дадут его. Люди любят давать советы, это приносит им некую радость. Людям нравится создавать свои собственные ксерокопии, и они чувствуют себя очень счастливыми, что они являются оригиналами, и все просто точными копиями. У вас есть своя собственная уникальность. Лучше всегда помнить об этом. Никогда не идите против своих внутренних чувств.»Комментировать
Свежие комментарии