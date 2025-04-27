Ким Чен Ын назвал героями участников операции в Курской области из КНДР

Маргарита

Я знаю русских корейцев. Они , как россияне, участвовуют в СВО ! Никто не делит бурятов, осетинов, дагестанцев и корейцев на русских и других. Те части, что прибыли из КНДР - доблестные войны. В КНДР им светлая память, от РФ, я думаю, все привелегии. Жалко всех погибших пацанов. На стороне Света и сегодня есть французы, японцы, американцы - спросите тех, кто с ними повседневно бок о бок добивает фашиков и бендеровцев. Давайте уже делиться по-честному : не на черных, белых, узкоглазых и пр , а на людей Света - духовности и Тьмы - сатанистов..