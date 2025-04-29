Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь, об этом сообщает издание The Mirror. Жительница Уэльса, 34-летняя Тринити Дэвенпорт попросила нейросеть ChatGPT погадать по руке, однако ИИ рассказал, что родинка на ладони может быть признаком онкологии.