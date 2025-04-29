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  • Eduard
    Забейте её в бандроль и отправьте румынским цыганам!По стопам Украины...
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    А про Аляску то чего не говорит??? Давайте отказывайтесь пока не поздно!!! Украденное обманом нужно вернуть!!! За всё...На Западе узнали ...

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь

Искусственный интеллект помог женщине выявить опасную болезнь, об этом сообщает издание The Mirror. Жительница Уэльса, 34-летняя Тринити Дэвенпорт попросила нейросеть ChatGPT погадать по руке, однако ИИ рассказал, что родинка на ладони может быть признаком онкологии.

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