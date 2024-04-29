«Странные» российские ракеты всерьез напугали украинцев

ВС России совершили массированную атаку на несколько областей Украины. Удары наносили гиперзвуковыми «Кинжалами» и крылатыми ракетами, которые заставили противника забеспокоиться из-за странной смены курса, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии