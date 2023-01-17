Военное обозрение

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Западные ЧВК: только бизнес и ничего патриотичного

Западные ЧВК: только бизнес и ничего патриотичного

Зоны рискованной ресурсодобычи Пожалуй, не было еще ни одного мирного года, когда бы на всей планете не происходило каких-либо вооруженных столкновений.

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