Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл впервые в карьере оформил трипл-дабл с 30 набранными очками. В матче с «Далласом» (118:124) на счету Болла 30 очков (11 из 23 с игры), 10 подборов и 13 передач за 39 минут.
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