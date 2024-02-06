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ЕС откладывает конфискацию российских активов из-за боязни возмездия

ЕС откладывает конфискацию российских активов из-за боязни возмездия

Евросоюз отказался напрямую конфисковать российские активы из-за опасений возмездия Москвы. Вместо этого, разрабатывается план по обходному проведению замороженных российских активов в помощь Украине, сообщает Politico.

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