Ход реконструкции улицы Гагарина в Кемерове показали с высоты

Власти областного центра сняли с дрона состояние улицы Гагарина.Как сегодня выглядит улица Гагарина, которая сейчас находится на реконструкции? Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов показал масштаб выполненных работ.
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