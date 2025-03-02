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Какое мясо самое вредное, а какое — самое полезное? Отвечают врачи

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Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
А ещё бараны едят каноплю чем и нравятся азиатам , а мы его в домашней кулинарии не используем , хотя нам его всё поминают то армяне , то казахи . Вы видели после русских праздников кости баранов на улицах . Нет ! А вот после уразы от мигрантов кости были замечены даже на газонах в районе стен Кремля
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