Продавцы на рынке вам такого не расскажут! Не то чтобы без мяса нельзя было прожить и дня, но спорить с тем, что это качественный источник белка, бессмысленно.
Какое мясо самое вредное, а какое — самое полезное? Отвечают врачи
Комментарии
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ВЧ
Валерий Чикунов
А ещё бараны едят каноплю чем и нравятся азиатам , а мы его в домашней кулинарии не используем , хотя нам его всё поминают то армяне , то казахи . Вы видели после русских праздников кости баранов на улицах . Нет ! А вот после уразы от мигрантов кости были замечены даже на газонах в районе стен Кремля
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12 час.
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