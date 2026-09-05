Народ не тот: В НАТО поняли, что не вытянут затяжную войну с Россией

На форуме Мюнхенской конференции по безопасности военные планировщики, работающие с НАТО, сделали неудобное для альянса признание: Европа в её нынешнем состоянии, скорее всего, не выдержит затяжной войны на истощение с Россией.
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