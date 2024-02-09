Посол раскрыл истинное отношение жителей Малайзии к россиянам

Российских туристов любят и ждут в Малайзии. Об этом сообщил посол РФ в Куала-Лумпуре Наиль Латыпов. Так, высокопоставленный дипломат напомнил, что отечественным путешественникам в Малайзии уже на протяжении нескольких лет доступен безвизовый режим до 30 дней пребывания.
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