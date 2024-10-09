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Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители ﻿

НИЦ Глобальных коммуникацийМ.Безпалов В Уральский Федеральный Округ назначен Полномочным представителем Президента участник СВО Артём Владимирович Жога.

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Комментарии
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Виктор Гайдуков
Наводить порядок с мигрантами в России надо только законным путём, а для этого нужна политическая воля гаранта, будем надеяться, что он ещё проявит свою волю в этом направлении и, как мне думается, Жога не случайно направлен именно в УРФО.
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15 час.
Регина Толстоброва
Слава богу. наша власть стала вести независимую и смелую политику.
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13 час.
Вера смелых
&quot;Надежды юношей питают...&quot;, просто не надо создавать из человека, проявившего героизм на войне, очередного идола, на которого возлагает надежды по спасению человечества .Я, вот, не знаю и человеческие, и деловые качества Жоги, и понимаю, что он попал из донецкой административной агломерации, к сожалению, пропитанной ахметовщиной, в уральскую административную агломерацию, которую возглавляет Хуйвашев., пропитанную , подпитанную и пронизанную и либерастическими настроениями, и тем, что им там втюхивали американские агенты.  И вы, наивные, надеетесь, что простой воин пробьёт эту Стену?!... Лично я могу только , посочувствовав, пожелать Жоге  выжить, если он реально начнёт эту Стену разрушать... Туда надо было посылать представителя с полномочиями СМЕРШа, с подготовленный командой. Жога мог и не понять, что значит такой приём, и...  Короче, не питайте иллюзий.. будем посмотреть...
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12 час.

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