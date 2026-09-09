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На Камчатке заплатят 1 млн рублей за информацию о женщине, убившей ребенка

На Камчатке заплатят 1 млн рублей за информацию о женщине, убившей ребенка

Правоохранители на Камчатке гарантируют вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в установлении местонахождения женщины, подозреваемой в убийстве новорожденного ребенка.

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