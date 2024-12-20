Обида или жадность: зачем Евгений Петросян подал в суд на старшую дочь

Евгений Петросян подал в суд на свою старшую дочь. Что не поделили родственники? И почему отец перепутал имя собственной наследницы? Правда, что Евгений Ваганович и Викторина уже много лет не общаются друг с другом? И действительно ли причиной семейного конфликта стала молодая жена народного артиста РСФСР? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».