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Хавбек «Рубина» Ранджелович о России: «Тем, кто думает о трансфере, советую: приезжайте. За два года никаких проблем, страха не возникло»

Хавбек «Рубина» Ранджелович о России: «Тем, кто думает о трансфере, советую: приезжайте. За два года никаких проблем, страха не возникло»

«Были сомнения перед переездом в Россию, но, приехав, я увидел, что все нормально, жизнь продолжается.

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