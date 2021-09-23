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Выпуск электромобилей трех брендов будет налажен в РФ в ближайшие 2-3 года - Минпромторг

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.

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