Выпуск электромобилей трех брендов будет налажен в РФ в ближайшие 2-3 года - Минпромторг

МОСКВА, 23 сен - РИА Новости/Прайм. Производство электромобилей трех брендов будет налажено в России в ближайшие два-три года: Zetta, "Кама-1" и проект "Моторинвеста", сообщил в интервью РИА Новости замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов.