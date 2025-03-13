Алюминиевая броня — это вам не бетон, армировать её не получится

Создание новой или совершенствование уже имеющейся брони танков и любых других боевых машин — это процесс, включающий в себя как теоретические расчёты, так и практические испытания, которые позволяют оценить эффективность и, условно говоря, работоспособность защитных структур в приближенных к реальным условиях.