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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Боброва о недопуске Степановой и Букина: «В большинстве ситуаций все выглядит так, будто конкуренции с ними очень сильно боятся»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде  Екатерина Боброва  предположила, почему танцевальный дуэт Александры Степановой и Ивана Букина не допускают до соревнований.

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