В Коношском районе отремонтировали автобусную остановку после жалоб жителей

В Коношском районе привели в порядок автобусную остановку. Работы выполнили после обращения местных жителей, которые попросили отремонтировать крышу и боковые перегородки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Мы проигрываем т...
- "Мы проигрываем т...
- Карни объявил тра...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым