Соперники вынашивают планы о смене власти в России, заявил Нарышкин

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Как и век назад, нынешние геополитические соперники, вынашивают планы о смене власти в России, заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
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