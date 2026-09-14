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На матче «Торпедо» — «Ак Барс» установлен рекорд посещаемости нижегородцев в КХЛ

На матче «Торпедо» — «Ак Барс» установлен рекорд посещаемости нижегородцев в КХЛ

Матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Ак Барс», который проходит 14 сентября на «VOLGA Арене» в Нижнем Новгороде, посетили 12 350 зрителей.

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