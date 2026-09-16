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Трамп заработал почти $3 млрд с начала президентского срока

Трамп заработал почти $3 млрд с начала президентского срока

www.globallookpress.com/IMAGO/Dan Clohessy Журнал Forbes 15 сентября оценил состояние президента США Дональда Трампа.

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