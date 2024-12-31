Около 31% петербуржцев обещают уделить время образованию в 2025 году

Жители Санкт-Петербурга поделились своими обещаниями в преддверии 2025 года. Выяснилось, что порядка 31% петербуржцев намерены уделять больше времени хобби, тот же процент респондентов отметил, что в новом году хотели бы заняться образованием.
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