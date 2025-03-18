Российская академия наук возьмет на себя контроль за научными журналами

Организации, обеспечивающие подписки на научные издания и базы данных, могут войти в структуру РАН. Соответствующие поправки в понедельник, 17 марта, одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, сообщили «Известиям» источники в кабмине.
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