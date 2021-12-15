В ЦРУ сообщили, что СССР мог финансировать убийство Кеннеди

Советское правительство может быть причастно к убийству президента США Джона Кеннеди. Об этом через два дня после происшествия доложил в американское дипломатическое представительство некий «польский водитель советского посольства» в Австралии.
Советское правительство может быть причастно к убийству президента США Джона Кеннеди. Об этом через два дня после происшествия доложил в американское дипломатическое представительство некий «польский водитель советского посольства» в Австралии.
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