С 2025 года в Ивановской области на 6% увеличится плата за детский сад

Опубликовано Постановление правительства Ивановской области о максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных на территории Ивановской областиВ Ивановской области увеличится плата за детские сады.
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