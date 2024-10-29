С 2025 года в Ивановской области на 6% увеличится плата за детский сад

Опубликовано Постановление правительства Ивановской области о максимальном размере родительской платы, взимаемой с родителей за присмотр и уход за детьми в государственных (муниципальных) образовательных организациях, расположенных на территории Ивановской областиВ Ивановской области увеличится плата за детские сады.