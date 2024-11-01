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Царьград

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Похищенный петербургский блогер Вася Щупальце вышел на связь с шутками про пивко

Похищенный петербургский блогер Вася Щупальце вышел на связь с шутками про пивко

Якобы похищенный в Пакистане петербургский тревел-блогер Вася Щупальце вышел на связь.Похищенный талибами* тревел-блогер из Петербурга Вася Щупальце (настоящее имя — Игорь Бабко) вышел на связь.

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