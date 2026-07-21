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Сборную Аргентины встретили дома с красной дорожкой и оркестром после поражения в финале ЧМ. Тысячи людей вышли на улицы: «Для нас они чемпионы»

Сборная Аргентины вернулась домой после поражения от Испании в финале ЧМ-2026 (0:1). В аэропорту Эсейса для команды расстелили красную дорожку, а оркестр полка Патрисиос исполнил песню Muchachos, ставшую символом аргентинской команды после победы на ЧМ-2022.

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