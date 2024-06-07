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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Капитан сборной Беларуси о возможном слиянии местной лиги с РПЛ: «Мы люди подневольные. У нас есть чемпионат страны, сборная, а остальное – не наше дело»

«Любой футболист может сказать о том, что мы люди подневольные – у нас есть чемпионат Беларуси, сборная, а остальное – не наше дело.

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