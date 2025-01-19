«Блокировка»: в США перестал работать TikTok

Популярный во всём мире, в том числе в США, сервис создания и просмотра коротких видео TikTok прекратил работу в этой стране из-за запрета, введённого американскими властямиFlickr/Nadia nadia читайте на monocle.
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