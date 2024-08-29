Военная деприватизация: когда оборонные заводы вернут государству

Банки - это также часть оборонного комплекса! Почему авены и фридманы до сих пор вольготно чувствуют себя в РФ? Опять будем расскачиваться несколько лет?

Юрий Ильинов

"Почему авены и фридманы до сих пор вольготно чувствуют себя в РФ?" На них никто не давит. Где толпы протестующих с плакатами? Где партии думающие о будущем? Депутаты не качающиеся годами?