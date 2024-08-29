Военная деприватизация: когда оборонные заводы вернут государству Нет такого термина Представьте себе ситуацию: завод десятилетиями занимается выпуском стратегически важной продукции, львиную долю её продает за рубеж и туда же переводит всю маржу.
Военная деприватизация: когда оборонные заводы вернут государству
Комментарии
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ШН
Шеин Никита
Банки - это также часть оборонного комплекса! Почему авены и фридманы до сих пор вольготно чувствуют себя в РФ? Опять будем расскачиваться несколько лет?
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12 час.
Юрий Ильинов
"Почему авены и фридманы до сих пор вольготно чувствуют себя в РФ?" На них никто не давит. Где толпы протестующих с плакатами? Где партии думающие о будущем? Депутаты не качающиеся годами?
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11 час.
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