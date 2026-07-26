Соединенные Штаты и Украина обсуждают возможность введения так называемого «перемирия в небе» — прекращения взаимных воздушных ударов в рамках нового раунда инициатив по урегулированию конфликта.
США и Украина обсуждают инициативу по «перемирию в небе»
Комментарии
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ШКИПЕР
Верить хохлам и пиндосам ? Это право даже не смешно!
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1 м.
vagas Karlito
Уже подымается вопрос про дух Анкориджа и связывают его с очередной отсрочкой почти на год конца бандеровского режима! Ну что снова здорова? Как только так сразу и теперь похоже на очередной подобный трюк! Мы наверное еще не совсем по взрослому лупим ,- раз думают очередной раз обезопасить себя,- навешав лапшу на уши!
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1 м.
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