США и Украина обсуждают инициативу по «перемирию в небе»

vagas Karlito

Уже подымается вопрос про дух Анкориджа и связывают его с очередной отсрочкой почти на год конца бандеровского режима! Ну что снова здорова? Как только так сразу и теперь похоже на очередной подобный трюк! Мы наверное еще не совсем по взрослому лупим ,- раз думают очередной раз обезопасить себя,- навешав лапшу на уши!