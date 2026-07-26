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Русская весна

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США и Украина обсуждают инициативу по «перемирию в небе»

США и Украина обсуждают инициативу по «перемирию в небе»

Соединенные Штаты и Украина обсуждают возможность введения так называемого «перемирия в небе» — прекращения взаимных воздушных ударов в рамках нового раунда инициатив по урегулированию конфликта.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Верить хохлам и пиндосам ? Это право даже не смешно!
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1 м.
vagas Karlito
Уже подымается вопрос  про  дух Анкориджа и связывают его  с очередной отсрочкой почти на год  конца бандеровского режима! Ну что  снова здорова? Как только так  сразу  и теперь похоже на  очередной подобный трюк! Мы наверное   еще не совсем по взрослому лупим ,- раз  думают очередной раз обезопасить себя,-   навешав лапшу на уши!
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1 м.