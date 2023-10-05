И работающим, и не работающим. В Госдуме рассмотрят новый законопроект о пенсиях

лл

лина любимцева

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ лучше УВЕЛИЧЬТЕ, а то этот "прожиточный минимум" НИ О ЧЕМ!! У многих людей, которые отработали всю свою жизнь, исправно платили все налоги, но получали маленькую зарплату, пенсии НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА!! А этот "минимум" НИ ПРОЖИТЬ на него нельзя, НИ СДОХНУТЬ!! ПОЗОР!!!