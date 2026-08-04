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Живая Кубань

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Официантка вагона-ресторана заразила норовирусом 123 ребёнка и не согласна с приговором

Официантка вагона-ресторана заразила норовирусом 123 ребёнка и не согласна с приговором

Официантка вагона-ресторана заразила норовирусом 123 ребёнка и не согласна с приговоромКассационный суд отказался прекратить дело официантки вагона-ресторана, по вине которой массово заболели пассажиры и работники поезда.

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