Официантка вагона-ресторана заразила норовирусом 123 ребёнка и не согласна с приговором

Официантка вагона-ресторана заразила норовирусом 123 ребёнка и не согласна с приговоромКассационный суд отказался прекратить дело официантки вагона-ресторана, по вине которой массово заболели пассажиры и работники поезда.
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