Политика как он...
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В Белоруссии ответили на вбросы о возможном приеме Украины в НАТО по частям

В Белоруссии ответили на вбросы о возможном приеме Украины в НАТО по частям

«Горячие головы» на Западе осуществляют вбросы о возможности приема Украины в Североатлантический альянс по частям, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.

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