В Белоруссии ответили на вбросы о возможном приеме Украины в НАТО по частям

«Горячие головы» на Западе осуществляют вбросы о возможности приема Украины в Североатлантический альянс по частям, сообщает РИА Новости со ссылкой на государственного секретаря Совета безопасности Белоруссии Александра Вольфовича.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии