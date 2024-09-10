Захарова объяснила массированную атаку БПЛА на РФ ослаблением позиций ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ночью 10 сентября, в частности на Московскую область.
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