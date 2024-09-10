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Общественная служба новостей

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Захарова объяснила массированную атаку БПЛА на РФ ослаблением позиций ВСУ

Захарова объяснила массированную атаку БПЛА на РФ ослаблением позиций ВСУ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала массированную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ночью 10 сентября, в частности на Московскую область.

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