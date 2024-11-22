Мосгорсуд утвердил отказ актеру Белому* в снятии с него статуса иностранного агента

Ранее артиста уже отказывались исключать из реестра Мосгорсуд утвердил отказ актеру-иноагенту Анатолию Белому (Вайсману)* в снятии с него соответствующего статуса, рассказал РИА Новости один из участников процесса.
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