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Комитет Совфеда поддержал закон о запрете розничной продажи метанола

Комитет Совфеда поддержал закон о запрете розничной продажи метанола

Все организации, участвующие в обороте метанола, должны будут войти в специальный реестр. Такой закон поддержали на заседании Комитета Совфеда по регламенту и организации парламентской деятельности 26 ноября.

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