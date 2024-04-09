В Судаке восстанавливают разрушенную набережную

Восстановление части набережной Судака, разрушенной «штормом века» начали неделю назад. Об этом корреспонденту Крымского информационного агентства сообщил глава администрации города Константин Подсевалов.
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