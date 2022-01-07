Всем привет, дорогие читатели, сегодня мы с вами поговорим о выращивание салата и другой зелени зимой в домашних условиях!) Это для многих очень интересно, поэтому я и решила написать статью на эту тему) Желаю вам приятного чтения и записывайте!) 1) Несколько фактов Я люблю выращивать зелень для души, а также для употребления в пищу!) Мне очень нравится самой выращивать зелень дома, получать полезные витамины и наслаждаться красотой))) Салаты и зелень для выращивания: 1)Салат-Сантора 2)Базилик,аромат от него невероятный!) 3)Салат-Барлах 4)Зелень-Амарант(ярко красного цвета),а самый главный плюс в том,что много полезных витаминов!) 5)Салат-Триплекс 6)Салат-Батавия 7)Салат-Руккола 8)Салат-Латук 9)Салат-Дубрава 10)Салат-Айсберг Самый главный секрет для выращивания салатов, это мощная фитолампа она должна светить 12-14 часов! Обратите внимание: Ресторанная классика в домашних условиях! Топ рецептов салата «Цезарь».