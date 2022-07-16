Военнослужащие НМ ДНР уничтожили укрепления украинских войск под Авдеевкой

Военнослужащие Народной милиции ДНР поразили укрепления Вооруженных сил Украины в районе Авдеевки. Как сообщает РИА Новости, военный объект был уничтожен расчетом противотанкового ракетного комплекса «Конкурс» из состава девятого полка НМ ДНР.