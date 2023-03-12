Медвежий угол

37 558 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Цыбулькин
    Дима, как у вас обстоят дела с подниманием рождаемости? Много наподнимали?Почему Армию Росс...
  • Lana_Borei Иванова
    Не прописывать никого никуда. Где родился там и пригодилсяПолзучая аннексия...
  • Семен Семеныч
    И просрали мы сами. Кто блять создавал комитет солдатских матерей? Правильно безмозглые женщины на деньги госдепа (НК...Почему Армию Росс...

В главных вузах страны ведётся жёсткая антироссийская пропаганда

После скандала в РУДН, снова поднялась волна «признаний» в сфере образования. Сергей Колясников, тг-канал Zergulio, опубликовал письмо студента ММУ: «У нас есть такой преподаватель, Мирошников Константин, ведет предмет «Введение в Журналистику».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх