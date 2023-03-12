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Митинг в Праге против правительства и бедности

Митинг в Праге против правительства и бедности

Тысячи людей вышли в Праге на митинг против чешского правительства. Под названием «Чехия против бедности» они вчера провели акцию против высокой инфляции и призвали правоцентристское правительство премьер-министра Петра Фиалы уйти в отставку.

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