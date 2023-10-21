Мастер-класс ´Розы из продуктов питания´.

18.10.2023 в рамках Недели мероприятий профессиональной направленности цикловой комиссии специальности ´Обслуживание и изготовление продукции в общественном питании´ мастер п/о учреждения образования Журавлева Т.
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