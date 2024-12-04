Конкурирующие платформы подали в суд на Microsoft: В чем ее обвиняют?

Компании Microsoft предъявлен иск на сумму более 1 миллиарда фунтов (1,27 миллиарда долларов) в Великобритании по обвинению в завышении цен для пользователей серверов Windows на конкурирующих облачных платформах, таких как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, сообщает CNBC.