Конкурирующие платформы подали в суд на Microsoft: В чем ее обвиняют?

Компании Microsoft предъявлен иск на сумму более 1 миллиарда фунтов (1,27 миллиарда долларов) в Великобритании по обвинению в завышении цен для пользователей серверов Windows на конкурирующих облачных платформах, таких как Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform и Alibaba Cloud, сообщает CNBC.
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